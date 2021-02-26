Волгоград, , 11:38 — REGNUM В Волгоградской области 26 февраля подтверждён 191 случай заражения коронавирусом, что на 11 меньше, чем сутками ранее. Общее количество выявленных носителей инфекции превысило 49 тысяч. В стационарах находятся 2520 человек, зарегистрированы ещё семь летальных исходов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Всего в Волгоградской области выявлены 49 004 носителя инфекции. Выздоровел 46 тыс. 861 человек, в том числе 189 пациентов завершили лечение за минувшие сутки. От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 760 человек.

В инфекционных госпиталях находятся 2494 взрослых и 26 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1383 пациента.