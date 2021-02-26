Улан-Удэ, , 11:28 — REGNUM В Бурятии отправили под стражу 37-летнего обвиняемого в совершении наезда, в результате которого погибли брат с сестрой 16 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Трагедия произошла 23 февраля. Водитель автомобиля Lexus RX350 на большой скорости сбил двух подростков, переходивших дорогу по регулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся. Спустя некоторое время предполагаемый виновник был задержан.

«25 февраля 2021 года Железнодорожный районный суд удовлетворил ходатайство следователя следственного отдела об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 23 апреля 2021 года», — отметили в следствии.

Добавим, что за несколько часов до ДТП владелец машины обратился в полицию с заявлением об угоне, совершённом братом его сожительницы.

В ведомстве призвали также всех очевидцев происшествия помочь правоохранителям в расследовании уголовного дела.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава СКР занялся делом о смертельном наезде на подростков в Бурятии