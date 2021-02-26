Вашингтон, 26 февраля 2021, 11:28 — REGNUM Германия не откажется от проекта постройки трубопровода «Северный поток — 2», поскольку такой шаг, особенно в крайне ответственный и насыщенный выборами год, такой шаг оказался бы актом политического самоубийства, заявил старший научный сотрудник Атлантического совета Джереми Стерн в статье, вышедшей 25 февраля в Foreign Policy.
По словам обозревателя, нацистское прошлое Германии по-прежнему становится тем рычагом, с помощью которого должники избегают возвращать долги немецким кредиторам и с помощью чего нарушителям прав человека удается избегать санкций со стороны Берлина. Оно же является вечной причиной сетований «слабых» членов Европейского союза относительно якобы возвращения немецкой гегемонии в Европе.
Кроме того, утверждает Стерн, зачастую немецкое руководство оправдывает сделки с президентом России Владимиром Путиным «долго за вторжение Гитлера в Советский Союз». Именно в этом свете лучше всего можно понять проект создания трубопровода «Северный поток — 2», в случае завершения которого Россия сможет прокачивать газ напрямую в ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, что лишит ее рычагов влияния как в Москве, так и в Брюсселе.
Еще одной — менее очевидной и более тревожной причиной — поддержки Берлином «Северного потока — 2» стала неграмотная энергетическая политика канцлера ФРГ Ангелы Меркель. После аварии на АЭС в японской Фукусиме немецкие власти пошли на отказ от ядерной энергетики, в результате чего усилилась зависимость ФРГ от России.
Проблема во всем этом заключается не во все более прибыльных российско-германских отношениях как таковых, а в том, что европейская энергетическая политика проводится в одностороннем порядке Берлином. Так, «Северный поток — 2» сократит связи западноевропейского газового рынка с Центральной и Восточной Европой, что поставит под угрозу безопасность таких стран, как Польша, подрывает физическую безопасность Украины и дает Москве возможность выключать свет в Центральной Европе. Все это для того, чтобы расхлебать в Германии кашу, заваренную правительством Германии.
Однако, сетует аналитик Атлантического совета, обеспечение электоральных успехов немецких политиков происходит за счет разрушения европейской сплоченности, и этот факт дает о себе знать благодаря во все более резкой дипломатической позиции Берлина. По мере того как ЕС и США все решительнее выступают против «Северного потока — 2», на смены нормальному оправданию проекта, как например, право ФРГ принимать собственные экономические решения, ее озабоченность энергетическими поставками и другим, приходит аргументация, которая «заставляет задуматься о психическом здоровье» тех, кто ее продвигает.
Так, немецкое правительство настаивает на том, что другие страны не имеют права вмешиваться в российско-германский проект, реализуемый за их счет, предполагая, что важные политические решения ЕС должны приниматься в Берлине без вмешательства Польши или стран Прибалтики. Более того, немецкие политики выступают против того, что США про хотят силой заставить ФРГ покупать у них газ.
Двумя оплотами несогласия с нынешним курсом в немецкой политике являются партия «Зеленые», которая выступает против трубопровода по экологическим соображениям, и приближенные Норберта Рёттгена, председателя комитета Бундестага по иностранным делам, который разделяет озабоченность США по поводу геополитического воздействия трубопровода. Но они оба не могут сравниться с глубоким «колодцем» русофильских и антиамериканских настроений в немецком обществе, к которому при необходимости может обращаться коалиционное правительство.
Такая ситуация наблюдается не только в бывшей Восточной Германии: ощущение, что Россия является культурной и духовной братской страной для Германии, что американская культура коммерческая и безжизненная, и что немцы никогда не соглашались на полную интеграцию с «Западом», где доминируют США, сформировалось давно и пользуется широкой поддержкой среди немецких избирателей.
И хотя в Вашингтоне члены как Республиканской, так и Демократической партий считают, что так или иначе им удастся остановить проект, там не понимают, насколько важным он является для Берлина.
В сложившихся условиях он указал на то, что не следует ожидать, что Германия станет отказываться от принятых решений. Напротив, велика вероятность того, что Берлин лишь отделается рядом обещаний по вопросам Китая и военных расходов, а также предоставить некоторую косметическую компенсацию для Украины.