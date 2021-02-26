Вашингтон, , 11:28 — REGNUM Германия не откажется от проекта постройки трубопровода «Северный поток — 2», поскольку такой шаг, особенно в крайне ответственный и насыщенный выборами год, такой шаг оказался бы актом политического самоубийства, заявил старший научный сотрудник Атлантического совета Джереми Стерн в статье, вышедшей 25 февраля в Foreign Policy.

По словам обозревателя, нацистское прошлое Германии по-прежнему становится тем рычагом, с помощью которого должники избегают возвращать долги немецким кредиторам и с помощью чего нарушителям прав человека удается избегать санкций со стороны Берлина. Оно же является вечной причиной сетований «слабых» членов Европейского союза относительно якобы возвращения немецкой гегемонии в Европе.

Кроме того, утверждает Стерн, зачастую немецкое руководство оправдывает сделки с президентом России Владимиром Путиным «долго за вторжение Гитлера в Советский Союз». Именно в этом свете лучше всего можно понять проект создания трубопровода «Северный поток — 2», в случае завершения которого Россия сможет прокачивать газ напрямую в ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, что лишит ее рычагов влияния как в Москве, так и в Брюсселе.

Еще одной — менее очевидной и более тревожной причиной — поддержки Берлином «Северного потока — 2» стала неграмотная энергетическая политика канцлера ФРГ Ангелы Меркель. После аварии на АЭС в японской Фукусиме немецкие власти пошли на отказ от ядерной энергетики, в результате чего усилилась зависимость ФРГ от России.

Проблема во всем этом заключается не во все более прибыльных российско-германских отношениях как таковых, а в том, что европейская энергетическая политика проводится в одностороннем порядке Берлином. Так, «Северный поток — 2» сократит связи западноевропейского газового рынка с Центральной и Восточной Европой, что поставит под угрозу безопасность таких стран, как Польша, подрывает физическую безопасность Украины и дает Москве возможность выключать свет в Центральной Европе. Все это для того, чтобы расхлебать в Германии кашу, заваренную правительством Германии.

«Эти обстоятельства еще более поразительны, учитывая, что у Берлина есть и другие варианты, которые не предполагают сжигания мостов с остальными членами ЕС. Он может продлить период поэтапного отказа от ядерной энергетики или вообще от нее не отказываться. Он может снизить спрос на энергию со стороны промышленности за счет повышения цен», — подчеркнул Стерн.

«Но этого не было и нет, потому что любой такой шаг окажется политическим самоубийством в Германии, которая в настоящее время переживает Superwahljahr — год, полный выборов, включая шесть региональных голосований и федеральные выборы в сентябре. Хорошие отношения с Москвой и дополнительные производственные мощности «Северного потока — 2» освобождают немецких политиков от необходимости делать непопулярный выбор, а также обеспечивает энергетические нужды страны в такой насыщенный выборами год», — добавил он.

Однако, сетует аналитик Атлантического совета, обеспечение электоральных успехов немецких политиков происходит за счет разрушения европейской сплоченности, и этот факт дает о себе знать благодаря во все более резкой дипломатической позиции Берлина. По мере того как ЕС и США все решительнее выступают против «Северного потока — 2», на смены нормальному оправданию проекта, как например, право ФРГ принимать собственные экономические решения, ее озабоченность энергетическими поставками и другим, приходит аргументация, которая «заставляет задуматься о психическом здоровье» тех, кто ее продвигает.

Так, немецкое правительство настаивает на том, что другие страны не имеют права вмешиваться в российско-германский проект, реализуемый за их счет, предполагая, что важные политические решения ЕС должны приниматься в Берлине без вмешательства Польши или стран Прибалтики. Более того, немецкие политики выступают против того, что США про хотят силой заставить ФРГ покупать у них газ.

Двумя оплотами несогласия с нынешним курсом в немецкой политике являются партия «Зеленые», которая выступает против трубопровода по экологическим соображениям, и приближенные Норберта Рёттгена, председателя комитета Бундестага по иностранным делам, который разделяет озабоченность США по поводу геополитического воздействия трубопровода. Но они оба не могут сравниться с глубоким «колодцем» русофильских и антиамериканских настроений в немецком обществе, к которому при необходимости может обращаться коалиционное правительство.

Такая ситуация наблюдается не только в бывшей Восточной Германии: ощущение, что Россия является культурной и духовной братской страной для Германии, что американская культура коммерческая и безжизненная, и что немцы никогда не соглашались на полную интеграцию с «Западом», где доминируют США, сформировалось давно и пользуется широкой поддержкой среди немецких избирателей.

И хотя в Вашингтоне члены как Республиканской, так и Демократической партий считают, что так или иначе им удастся остановить проект, там не понимают, насколько важным он является для Берлина.

«Но никакие санкции США не убедят Меркель рискнуть позволить Путину перекрыть кран в год выборов. Никакие уступки США по тарифам или обязательствам перед НАТО не убедят ее подорвать прибыль и платежеспособность немецкой промышленности. Никакая солидарность США и ЕС не заставит ее допустить впечатление вето в отношении экономического суверенитета Германии. Она не пойдет на риск того, что избиратели откажутся от своей партии, даже если это будет означать передачу ее преемнику сломанной системы. Она ушла от Байдена, и у нее нет выбора», — заявил Стерн.

В сложившихся условиях он указал на то, что не следует ожидать, что Германия станет отказываться от принятых решений. Напротив, велика вероятность того, что Берлин лишь отделается рядом обещаний по вопросам Китая и военных расходов, а также предоставить некоторую косметическую компенсацию для Украины.

«Если же и когда строительство трубопровода будет завершено, начнут на Украине, а также в Польше и странах Прибалтики начнут раздаваться крики озабоченности с намеком, возможно, на возвращение российско-германского сговора примерно в 1938 году. Будет ли подобная оценка справедлива или точна, будет предметом споров. А в том, кто виноват, вопроса не будет», — заключил он.