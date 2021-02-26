Бишкек, 26 февраля 2021, 11:28 — REGNUM Госкомитет нацбезопасности Киргизии официально обратился в американское посольство с просьбой оказать содействие в розыске и поимке бывшего вице-премьер-министра Аскарбека Шадиева.
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В ведомстве отмечают, что сейчас экс-чиновник скрывается от киргизского правосудия на территории США.
ИА REGNUM напоминает, что в отношении Аскарбека Шадиева возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) преступных доходов в крупном размере».
Суд заочно применил в отношении бывшего вице-премьер-министра меру пресечения в виде заключения под стражу, в связи с чем он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.
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