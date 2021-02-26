Нижний Новгород, , 11:27 — REGNUM По предварительным данным, при взрыв газа в пристрое к жилой многоэтажке в Нижнем Новгороде ранения получили несколько человек. Как сообщает пресс-служба правительства региона, один человек был направлен в травмпункт с легким ранением головы. Под завалами может находиться не менее двух человек. В настоящее время спасатели извлекают обнаруженную при разборе завалов женщину. Кроме того, ведутся поиски ещё одной женщины, которая могла находиться в доме.

Всего из здания эвакуировано 68 человек, в том числе шесть детей.

Сейчас проводится эвакуация жильцов дома в пункт временного размещения, развернутый на базе школы №41. На месте происшествия работают заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов, заместитель главы города Дмитрий Сивохин, представители экстренных служб.

В ближайшее время будет проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

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