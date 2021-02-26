Москва, , 11:26 — REGNUM В одном из аэропортов Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) — Дубае — начала функционировать биометрическая система распознавания лиц, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР)

Новейшая биометрическая система с использованием технологий распознавания лиц и радужной оболочки глаза позволит пассажирам пройти паспортный контроль за 5−9 секунд.

Система погранконтроля на базе искусственного интеллекта установлена на 122 «умных выходах» (smart gates) в зонах вылета и прибытия пассажиров. Услуга доступна пассажирам старше 17 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Дубая (ОАЭ) в связи с резким ростом случаев заражения коронавирусом со 2 февраля ввели новые ограничения.

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