Москва, , 11:26 — REGNUM Четырехдневная рабочая неделя в нынешних условиях ударит по всей экономике, проблему может решить введение почасовой оплаты труда. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 февраля, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Работодатели, которые таким образом надеются сэкономить на зарплатах, должны понимать, что в конечном итоге пострадают все. Четырехдневка в нынешних реалиях нанесет удар по всей экономике — снизятся производительность труда, уровень ВВП, реальные доходы граждан», — рассуждает Миронов.

Он считает, что давно пора ввести почасовую оплату труда.

«Нужно вводить почасовую оплату труда и повышать минимальные зарплаты с нищенского до уровня, соответствующего реальной стоимости жизни. На этом давно настаивает наша партия, таких изменений мы будем с новыми силами добиваться и после объединения», — сказал парламентарий.

Ранее о необходимости ввести почасовую оплату труда заявили в ЛДПР. Депутаты фракции внесли в Госдуму законопроект о «почасовом МРОТе» в октябре 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Почасовой МРОТ: дополнительная гарантия оплаты труда