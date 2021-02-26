Москва, , 11:24 — REGNUM Число сделок на рынке новостроек Москвы, заключенных по договорам участия в долевом строительстве (ДДУ), составило 7583. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе управления Росреестра по столице.

По сравнению с декабрём 2020 года произошло резкое, на 49%, снижение. Тогда заключили 15 006 договоров. Однако в годовом соотношении произошёл рост — на 14,5% больше ДДУ, чем в январе 2020 года, года зарегистрировали 6624 сделки.

Глава столичного управления Росреестра Игорь Майданов назвал тенденцией сокращение в январе количества сделок.

«В случае с общим числом регистраций ДДУ (жилой и нежилой сегменты) на протяжении последних пяти лет средний показатель снижения составляет 40%. К тому же можно провести аналогию с периодом конца 2018 — начала 2019 годов, когда покупатели реализовывали отложенный спрос на недвижимость в преддверии грядущих изменений в законодательстве, о чём свидетельствовали рекордно высокие показатели регистрации прав», — рассказал он.

По мнению главы управления, сейчас рынок ожидает дальнейших действий банков о сроках действия и условиях льготных ипотечных программ.