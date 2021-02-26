Ульяновск, , 11:24 — REGNUM В Ульяновской области для реабилитации пациентов, которые переболели COVID-19, будут созданы кабинеты восстановительного лечения. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

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Реабилитационная работа организуется в рамках трёхстороннего соглашения, которое подписано главой минздрава Виктором Мишариным, председателем региональной медицинской палаты Валентиной Карауловой и ректором ульяновского госуниверситета Борисом Костишко.

Для восстановления здоровья переболевших COVID-19 предусмотрено лечение в инфекционных отделениях (первый этап), в отделениях соматической патологии (второй этап) и амбулаторно, на дому (третий этап).

Виктор Мишарин напоминает, что коронавирус опасен осложнениями, чаще всего ударяя по сердечно-сосудистой системе, работе лёгких, почек и печени. Чтобы восстановить здоровье, требуется реабилитация, для чего в Ульяновской области планируется создать кабинеты восстановительного лечения, оснастить их оборудованием для проведения телемедицинских консультаций. На амбулаторном этапе акцент будет сделан на восстановлении дыхательной системы и введении физических нагрузок с клиническим контролем состояния.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области сформировано 17 коек в двух медицинских организациях для реабилитации переболевших COVID-19 пациентов, восстановительным лечением займутся 26 врачей.

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Напомним, в Ульяновской области планируют расширить программу медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения: в неё включат программу по реабилитации пациентов, которые переболели COVID-19.

Отметим, что в 2021 году планируется возведение детского инфекционного корпуса в Заволжском районе Ульяновска. Затраты на строительство оцениваются в 2,6 млрд рублей.

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