Екатеринбург, , 11:34 — REGNUM Жителей Свердловской области, которые по прибытию из-за рубежа нарушили требования по сдачи теста на COVID-19, оштрафовали почти на 2,3 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Возвращающиеся в регион из-за границы обязаны пройти тест на коронавирус и загрузить результат на портал госуслуг. Эти требования проигнорировал 1461 житель.

Выписано 238 штрафов на общую сумму 2 млн 278 тыс. рублей, уточнили в санитарном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено более 77 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале победили COVID-19 более 70 тыс. человек