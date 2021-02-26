Джакарта, , 11:23 — REGNUM Министр молодежи и спорта Индонезии Зайнудин Амали нацелен на вакцинацию 5000 человек спортсменов, тренеров и вспомогательного персонала, сообщает Kompas.

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«Мы планируем распределить 5000 вакцин», — заявил министр молодежи спорта Индонезии 26 февраля 2021 года.

По его словам, в первую очередь вакцину получат спортсмены, участвующие в национальных и международных турнирах.

Напомним, Индонезия запустила второй этап вакцинации от коронавируса 17 февраля 2021 года. Правительство нацелено привить 38 513 446 человек, в том числе 21,5 млн пожилых людей и почти 17 млн сотрудников государственной службы. Вакцину также получат торговцы, преподаватели, религиозные лидеры, чиновники, военные, сотрудники полиции, представители сферы туризма, работники общественного транспорта, спортсмены и журналисты.

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