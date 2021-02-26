Ростов-на-Дону, , 11:23 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 285 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 26 февраля. Накануне в регионе выявили 11 носителей инфекции.

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Новые случаи заражения установлены в 38 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольший прирост зарегистрирован в Ростове-на-Дону (111), Неклиновском районе (14), Таганроге и Азовском районе (по 12). Более четверти заболевших COVID-19 — люди старше 66 лет, 6,3% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 72 тыс. 464.

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