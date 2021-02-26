Бокситогорск, Ленинградская область, , 11:25 — REGNUM Утром 26 февраля в Бокситогорском районе Ленинградской области рейсовый автобус съехал в кювет. Травмы получили три человека, причины ДТП устанавливаются. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, 26 февраля около 8 часов утра по дороге из деревни Батьково в город Бокситогорск рейсовый автобус по неустановленной причине совершил съезд в кювет и опрокинулся.

«В результате аварии легкие травмы получили три пассажира. По факту дорожной аварии проводится проверка», — говорится в сообщении.

Отметим, в момент ДТП в салоне находились 44 человека, а также двое водителей. В пункт назначения не получивших травм пассажиров доставили следующим автобусом.