Москва, , 11:22 — REGNUM Россия проходит пандемию коронавируса значительно лучше большинства зарубежных стран, заявила 26 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Это результат наших учёных и практиков», — сказала Попова в доме Российского исторического общества на открытии выставки, посвященной вирусологии.

Она добавила, что создание в России сразу трех вакцин от COVID-19 является невероятным результатом.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным рекрутингового агентства Superjob.ru, сделать прививку от COVID-19 коронавируса намерены сделать почти 29% жителей России — однозначно готовы вакцинироваться 10%, скорее готовы 19%.

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