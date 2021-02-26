Москва, 26 февраля 2021, 11:22 — REGNUM Россия проходит пандемию коронавируса значительно лучше большинства зарубежных стран, заявила 26 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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«Это результат наших учёных и практиков», — сказала Попова в доме Российского исторического общества на открытии выставки, посвященной вирусологии.
Она добавила, что создание в России сразу трех вакцин от COVID-19 является невероятным результатом.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным рекрутингового агентства Superjob.ru, сделать прививку от COVID-19 коронавируса намерены сделать почти 29% жителей России — однозначно готовы вакцинироваться 10%, скорее готовы 19%.
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