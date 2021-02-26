Новосибирск, 26 февраля, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Трехкратный медалист олимпиады «Я — профессионал» Максим Гениман учится в магистратуре факультета естественных наук НГУ. В прошлом году студент завоевал золотую, серебряную и бронзовую медали, показав высокие результаты в разных химических дисциплинах. В 2020—2021 учебном году Максим Ганиман снова участвует в «Я — профи» и уже вышел на заключительный этап состязаний. Медалист рассказал, почему увлекся химией и как готовится к соревнованиям.

Пресс-служба олимпиады «Я — профессионал» Максим Гениман

Расскажите, когда стали интересоваться химией и почему решили углубленно изучать её именно в НГУ?

В 10−11 классах школы я учился в физико-математическом классе ФМШ при НГУ (физико-математическая школа от специализированного учебного центра Новосибирского государственного университета). Оказалось, что в химии больше математики, чем многие предполагают. Поэтому в школе я быстро выучил тот минимум знаний, который позволял успешно участвовать в олимпиадах по химии. «Бумажная» химия — решение задач, расчеты и реакции — мне всегда давались легко.

Большинство спецкурсов по химии, которые я посещал в школьные годы, вели недавние выпускники факультета естественных наук НГУ. Я смотрел на них и хотел стать таким же профессионалом. Это сыграло роль при выборе университета, но окончательное решение в пользу НГУ я принял после того, как в 11 классе стал призером Всероссийской олимпиады по химии. Диплом олимпиады позволил мне сразу поступить на факультет естественных наук.

Поделитесь, как Вы сумели завоевать и золото, и серебро, и бронзу олимпиады «Я — профессионал» в прошлом году?

Впервые я участвовал в «Я — профи» в 2018—2019 учебном году. НГУ тогда был организатором олимпиады по направлениям «Физическая химия и катализ» и «Физические методы в междисциплинарных исследованиях». Преподаватели на лекциях часто говорили, что стоит попробовать свои силы по этим направлениям, это полезно для дальнейшего обучения.

Участвуя впервые, я не надеялся на какие-либо призы. С удовольствием писал заключительный этап, потому что не надо было никуда ехать, он проходил в НГУ. В итоге я получил золото за «Физическую химию и катализ». В 2019—2020 году я уже интересовался призами для дипломантов и рассчитывал выиграть медаль по какому-нибудь направлению, но стать медалистом по трём — это было неожиданно! Я достиг таких результатов благодаря моим преподавателям химии в университете и спецкурсам ФМШ. В новом сезоне я надеюсь выступить не хуже, чем в предыдущем.

Хватает ли Вам университетской подготовки для успешного участия в «Я — профессионале»?

Большую часть знаний, нужных для участия в олимпиаде, я получил в НГУ. Обычно я готовлюсь по образцам заданий прошлых годов и демоверсиям. Если в образцах я вижу задачи по определённой теме, то разбираю её дополнительно. Но в основном моя подготовка — повторение уже изученного в университете материала.

Пригодились ли Вам бонусы олимпиады? Как вы воспользовались ими?

Олимпиада дала мне полезный денежный приз. Я также использовал льготы при поступлении в магистратуру. А вот стажировку мне пройти не удалось, так как в марте 2019 года я начал работать в исследовательском центре Международного томографического центра Сибирского отделения РАН. На основе практических исследований в этом центре я писал курсовую работу на третьем курсе, выпускную квалификационную работу бакалавра, а сейчас занимаюсь магистерской диссертацией. В будущем я бы хотел остаться в аспирантуре МТЦ.

А чем конкретно Вы занимаетесь в профессиональной сфере?

Я занимаюсь ядерным магнитным резонансом (ЯМР). Это большая область, сочетающая теоретические расчеты и эксперименты. У нее множество практических приложений, одно из самых известных — МРТ. Я думаю, что применение методов ЯМР в будущем будет только расти. Мне и самому хотелось бы продолжать заниматься исследованиями в этой области. Ядерный магнитный резонанс — мощный инструмент для исследования самых разных объектов, в том числе таких биомолекул, как ДНК и белки.

Как опытный участник олимпиады — какой совет бы Вы дали студентам, которые впервые примут участие в финале «Я — профи» в этом году?

Верить в себя. Победить реально, а это значит, что имеет смысл потратить время на подготовку. Следует помнить, что лучше хорошо показать свои силы по одному направлению, а по остальным — плохо, чем везде показать средний результат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» — одно из самых масштабных студенческих соревнований в стране. В 2020/2021 учебном году она проводится в четвертый раз и включает 72 различных направления — от агрономии до квантовых технологий. Организаторами проекта выступают АНО «Россия — страна возможностей», Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей», 28 ведущих вузов страны и более 300 российских компаний, в числе которых Сбербанк России, Яндекс, Банк ВТБ, Трубная Металлургическая Компания, Госкорпорация «Росатом», АО «Россельхозбанк», ПАО «Интер РАО», «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Альянс в сфере искусственного интеллекта.

Все дипломанты олимпиады могут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру или аспирантуру и пройти стажировку в крупной профильной компании. Для медалистов предусмотрен также дополнительный бонус: денежная премия от 100 до 300 тысяч рублей.