Москва, , 11:21 — REGNUM Депутатские запросы в адрес генерального прокурора и Министерства природного надзора РФ в связи со строительством и вырубкой деревьев в Форосском парке в Ялте и попыткой разработки карьера в Алуште направила депутат Государственной думы от Республики Крым Наталья Поклонская («Единая Россия»). Об этом она сама сообщила 26 февраля по итогам встречи с жителями Южного побережья Крыма и приёма граждан в Алуште.

«Есть два факта, по которым я обещала сообщить людям о принятых мерах, и, если честно, эти истории не могут не вызвать возмущения. По данным фактам мной направлены депутатские запросы Генеральному прокурору и в Министерство природного надзора России», — написала Поклонская.

Речь идёт, пояснила депутат, о скандальной истории с попыткой разработки карьера в селе Виноградное в Алуште, а также о строительстве и вырубке деревьев в Форосском парке в Ялте.

«По поводу деревьев отмечу, что им около 120 лет — это огромные крымские сосны, ели, можжевельники, кипарисы… И их вырубка под оправдание «пересадить или посадить вместо них другие деревья (саженцы)», на мой взгляд, является варварством и дикостью по отношению к природе», — написала депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Ялты возмутились строительными работами, которые ведутся на территории 200-летнего Форосского парка. По словам людей, в парке повреждены или уничтожены редкие виды деревьев и растений. Жители также высказывали опасения, что парк окажется закрыт для свободного доступа. В Минприроде Крыма отреагировали на жалобы разъяснением, что на территории парка ведется согласованное и разрешенное строительство корпусов детского лагеря. Также чиновники сообщили, что было получено разрешение на «удаление 37 зеленых насаждений с последующим проведением компенсационного озеленения в течение года и 29 экземпляров пальм с целью их дальнейшей пересадки».

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