Красноярск, , 11:20 — REGNUM За последние сутки в Красноярском крае скончались 13 пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 26 февраля в оперштабе региона.

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За весь период пандемии в регионе жертвами COVID-19 стали 2767 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 февраля в Красноярском крае выявлен 62 251 носитель коронавируса, выздоровели 57 514 человек.

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