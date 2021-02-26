Киев, , 11:22 — REGNUM Дизайнер Роман Прядько представил свое видение возрожденной советской модели «ЛуАЗ-969/969M/1302 Волынь». Эскизы художника размещены на сайте Drive2.ru.

Эскизы современной версии ЛуАЗа “Волынь” Drive2.ru

Сам «ЛуАЗ-969/969M/1302» является продолжением проекта военного транспортера. Массовое производство автомобиля началось в Луцке (Украина) в 1966 году и продолжалось вплоть до 2002 года. В процессе производства автомобиль был несколько раз модернизирован, однако полноценного продолжения так и не получил.

В эскизах Прядько угадываются знакомые черты модели. В представлении дизайнера авто в современной версии должно иметь большой клиренс, круглую головную оптику, контрастную крышу и запаску на задней откидной двери.

Художник при создании внешнего вида модели использовал дизайнерские особенности моделей: Mercedes-Benz Gelandewagen, Jeep Wrangler и Suzuki Jimny. По мнению автора рисунков, это вполне приемлемо, ведь все указанные модели также использовали стиль старых моделей.

Ранее в сети появились рендерные изображения внедорожника Nissan Patrol Nismo 2022 модельного года, созданные на основе шпионских фото машины. Новинка получила переработанную переднюю и заднюю оптику, решётку радиатора V-Motion, модернизированный передний бампер и более крупный воздухозаборник.

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