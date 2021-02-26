Брянск, , 11:22 — REGNUM 103 новых носителя коронавируса выявлены в Брянской области — на три больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 116 пациентов, скончались три человека, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области подтверждены 32 тыс. 696 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью и выздоровели 31 тыс. 811 человек. За минувшие сутки зарегистрированы три летальных исхода, таким образом, от осложнений на фоне инфекции в регионе скончались 255 человек.

Лаборатории проверили 1550 тестов, с начала пандемии выполнены уже 455 тыс. 832 исследования.