Санкт-Петербург, , 11:33 — REGNUM Популярная у туристов и всех любителей барного отдыха улица Рубинштейна в центре Петербурга вновь попала в криминальные сводки. Однако на этот раз вместо разборок из-за шумных гостей питейных заведений, правоохранительные органы занимались более тяжелыми происшествиями — избиением и звонками о минировании. Об этих происшествиях 26 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Так, около десяти часов вечера 23 февраля в полицию поступило сообщение от неизвестного мужчины о возможной угрозе взрыва в заведении на углу улицы Рубинштейна и Невского проспекта, где шла вечеринка.

«Полицейскими было установлено, что данный номер зарегистрирован на мужчину 1979 года рождения, а по указанному им адресу находится бар. Проведенным осмотром опасных предметов не обнаружено, эвакуация не проводилась», — уточнили в ведомстве.

Задержать злоумышленника удалось уже в ночь на 24 февраля у квартиры одного из домов по проспекту Наставников. Как пояснил телефонный террорист, звонок он совершил из хулиганских побуждений.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ. В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — подытожили в полиции.

Читайте также: Полиция проконтролирует ситуацию на «барной» улице Петербурга

Также полицейским удалось раскрыть еще одно преступление, совершенное на улице Рубинштейна осенью 2020 года. Тогда в отдел полиции поступила телефонограмма о госпитализации 28-летнего мужчины с травмами головы. Было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Установлено, что потерпевший получил травмы, находясь на улице Рубинштейна, где один из проходивших мимо мужчин применил к нему борцовский прием, после чего пострадавший упал и ударился головой.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий у дома 50/1 по улице Подвойского был задержан 20-летний уроженец республики Дагестан. Молодой человек в июне прошлого года уже привлекался к уголовной ответственности», — отметили в ведомстве.

Читайте ранее в этом сюжете: Титова шокировали фасады над барами в центре Петербурга