Красноярск, , 11:17 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае выявлено 165 носителей коронавируса, выздоровели 169 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 февраля в региональном оперштабе.

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За весь период пандемии в Красноярском крае коронавирус выявлен у 62 251 человека, выздоровели 57 514 жителей региона.

В Красноярском крае проведено уже 2 389 694 теста на коронавирус (+5617 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля в Красноярском крае был подтверждён 171 случай заражения коронавирусом, выздоровели 170 человек.

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