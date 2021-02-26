Москва, , 11:17 — REGNUM Законопроект, расширяющий функционал банковских платежных агентов (субагентов), внес в Госдуму депутат от ЛДПР Андрей Луговой, передает корреспондент ИА REGNUM 26 февраля.

Предлагается предоставить банковским платежным агентам (субагентам) с банкоматами право приема наличных денежных средств от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) для зачисления сумм принятых наличных на их банковские счета.

Поправки направлены на устранение одной из существенных проблем для малого и микробизнеса, связанной с высокой административной и финансовой нагрузкой при внесении наличной выручки на счет, а также недостаточным количеством отделений и касс в шаговой доступности.

Автор обратил внимание на то, что зачастую расходы на инкассацию достигают 20% выручки таких предприятий.

«Использование оборудования банковских платежных агентов (субагентов) для внесения наличной выручки позволило бы организациям в любое время сдавать наличные денежные средства для зачисления на свой расчетный счет в шаговой доступности, даже в случае отсутствия в регионе отделения того банка, в котором открыт счет», — отметил Луговой.

Инициативой предусмотрен механизм заключения межбанковских соглашений, что позволит обеспечить доступ к инфраструктуре банкоматов банковских платежных агентов (субагентов) для организаций, являющихся клиентами любой кредитной организации.