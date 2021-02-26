Москва, , 11:13 — REGNUM Общероссийский народный фронт поддержал решение премьер-министра России Михаила Мишустина перенести срок введения нового порядка техосмотра, который предполагает фотофиксацию и хранение данных в автоматизированной информационной системе техосмотра ЕАИСТО, с 1 марта на 1 октября. Эксперты ОНФ отметили своевременность этой позиции правительства РФ с учетом экономических последствий пандемии.

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов полагает, что в существующем виде технический осмотр не позволяет выявить потенциально опасные транспортные средства, вместе с тем оказывая серьезную финансовую нагрузку на 50 млн российских автомобилистов и порождая коррупцию.

Петр Шкуматов призвал учитывать, что ужесточение техосмотра приведет к увеличению издержек автовладельцев.

«Так, например, справедливой ценой прохождения процедуры технического осмотра по новым правилам операторы ТО считают 2500 рублей. Это создаст финансовую нагрузку на автомобилистов страны в минимальном размере 100 миллиардов рублей в год и в итоге приведет к резкому роста недовольства. Приведет ли ежегодная трата такой колоссальной суммы к изменению ситуации на дорогах, связанной с техническим состоянием транспортных средств? Очевидно, что нет. Но будет достигнут и обратный эффект за счет того, что автомобилисты будут меньше вкладывать денег в обновление парка автомобилей, и это будет приводить к тому, что на дорогах будут эксплуатироваться более возрастные автомобили, вероятность поломки которых выше. Уже на сегодняшний день средний возраст автомобиля в стране составляет 14 лет, и эта цифра продолжает расти», — подчеркнул руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов».

Эксперты ОНФ рекомендуют правительству рассмотреть возможность установления добровольного характера прохождения ТО для легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам и используемых в личных целях, и разрешить оформление полиса ОСАГО без диагностической карты. При этом автовладельцам (физическим лицам) нужно предоставить выбор: проходить ТО или заплатить повышающий коэффициент за полис ОСАГО.

Главная цель — повысить безопасность на дорогах и снизить финансовые издержки Россиян.