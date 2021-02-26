Село Хохловка, Пермский край, , 11:13 — REGNUM В Пермском крае из-за ограничений, связанных с COVID-19, в архитектурно-этнографическом музее «Хохловке» впервые за долгое время не будет массового гуляния на Масленицу с традиционным сжиганием чучела, сообщает учреждении культуры.

В музейном комплексе предлагают интерактивные программы с 8 по 12 марта. Гости узнают о народных традициях празднования Масленицы, станут участниками обрядов, масленичных игр и мастер-классов.

«Каждый день Масленичной недели имел свои особенности, поэтому наши программы будут отличаться. Например, в понедельник — Встреча — мы будем мастерить кукол-маслениц, во вторник — Заигрыш — играть и кататься с горки на вениках, в среду — Лакомка — гостевать, в четверг — Широкая Масленица — кататься на лошадях, а в пятницу — Тещины вечёрки — побываем на хлебинах», — сказали в архитектурно-этнографическом музее.

Предусмотрены четыре дополнительные к «Масленичной неделе» интерактивные программы 13 и 14 марта с обходом дворов, разучиванием масленичных песен и прощанием с Масленицей.