Екатеринбург, , 11:15 — REGNUM Уже к концу первой недели марта 2021 года в Свердловской области начнутся дневные оттепели, сообщила главный синоптик уральского гидрометцентра Галина Шепоренко на пресс-конференции.

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Специалист сказала, что в феврале 2021 года установилась температура на шесть градусов ниже климатической нормы, повторив ситуацию 1985 года. Впрочем, такие аномальные холода не являются редкими, уточнила Шепоренко.

В этом году, несмотря на оттепели, быстрого ухода зимы не будет. «Первая половина марта будет еще зимняя», — предупредила синоптик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в январе и феврале 2021 года в регионе не раз фиксировали аномальные холода, температура часто опускалась ниже минус 30 градусов по Цельсию.

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