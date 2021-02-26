26 февраля 2021 | Время чтения 3 мин

Зеленский не смог избежать фатальных ошибок, и далее будет ужасающая история с эффектным концом. Зло выйдет, как гнойник. Вопрос лишь в том, сколько оно сможет отравить людей до своего исхода и окажут ли те сопротивление.

Платон Беседин, , 11:55 — REGNUM То, что происходит сегодня на Украине, — это, похоже, оборотная сторона любого государственного бытия. Инфернальная сторона, потусторонняя. Или, как я написал когда-то, Украина — это своего рода Чёрный вигвам. Кто смотрел «Твин Пикс» — поймёт. А смотреть надо.

Владимир Зеленский в роли президента Голобородько Цитата из т/ф «Слуга народа». Реж. Алексей Кирющенко. 2015-2018. Украина

Сначала они устроили «оранжевый» майдан и привели к власти Виктора Ющенко, изуродованного ядами и кураторами. И очень быстро разочаровались в нём. После устроили евромайдан и притащили Петра Порошенко, одурманенного всевластием и жаждой денег. В итоге поскользнулись, грохнулись — ничего неожиданного; всё банально. Любопытнее то, насколько быстро это произошло. Трагически быстро, я бы сказал.

Пётр Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Всё это будто писалось по классическим сериальным канонам. Ничего общего с политическим полем по своему образу действия и мысли подобное не имело. Скорее напоминало давнюю фразу Оскара Уайльда, приписываемую обычно Набокову: «Жизнь только подражает литературе». Появление Зеленского это лишний раз подтвердило. Украинцы постарались претворить в жизнь классическую историю о Золушке. Только на хрустальную туфельку пришлось скидываться всей страной.

Не испытываю иллюзий относительно того, что украинцы массово, точно зомбифицированные светом экрана, голосовали не за Зеленского, а за Голобородько из классного сериала «Слуга народа». Там, в мотивации электората, безусловно, присутствовали и другие факторы: желание обновиться, усталость от старых лиц, мощная pr-кампания в поддержку Зе и прочее. Однако нельзя отрицать dast ist fakt: многие проголосовали за то, чтобы сериальная dream стала украинской реальностью. В конце концов, все перипетии «Твин Пикс», по одной из версий, есть всего лишь сон агента Дэйла Купера. Кто смотрел — поймёт.

В Чёрном Вигваме Цитата из т/ф «Твин Пикс». Реж. Дэвид Линч, Марк Фрост. 1989-1991. США

Так или иначе, это окончательно напомнило невероятную историю из антиутопий, когда лицедей становится лидером (протокольно, во всяком случае). И Рейган тут ни при чём. Там совсем иной коленкор.

А вот тут начинается самое интересное, когда реальность, подражая искусству, по соответствующей логике, изворачивается и застывает так, словно пластик под воздействием огня. Украина получает обратного Голобородько и другое вещество управления. Классическая опять же история раба, дорвавшегося до власти. В действительности он оказывается хуже, мрачнее любого тирана.

Это было предсказуемо, на самом деле — вот в чём двойная горечь. Во время евромайдана, а частично и ранее, из плена выпустили бесов, наивно полагая — а может, и без всяких предположений, — что смогут их усмирить после того, как они выполнят уготованное. Но противоядия не нашлось.

Всё то, о чём Порошенко мог только мечтать, Зеленский исполнил без стеснения. Он закрыл телеканалы, обвинил человека в госизмене за интервью на каналах (15 лет могут дать), поставил на службу неонацистов, убивающих сторонников конкурирующих партий. Это происходит в центре Европы — происходит с улыбками и шутками. Всё как бы нормально. Люди живут в этом мороке с окончательно стёртыми гранями между реальностью и безумием. Гигантская чёрная воронка сумасшествия, а происходящее — несомненно его разновидность, засасывает миллионы. Петля свободы душит неумолимо.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков

И мы видим, что неважно, где лидер родился, на каком языке он говорит, какие корни имеет. Он всё равно позволяет молотить родные края снарядами, уничтожает родной язык, якшается с теми, кто убивал в концлагерях его предков. Ничего личного или, правильнее сказать, ничего святого — только бизнес.

Зеленский — абсолютный продукт zeitgeist, когда продано всё, что можно продать, когда ничего, кроме культа успеха, когда «определённо тщеславие — самый любимый из грехов». Мало иметь талант, амбиции, связи. Важно знать жизнь с позиции и фокуса разных поколений — только тогда можно избежать фатальных ошибок.

Зеленский не смог. Уже сейчас это очевидно — не смог. И далее будет ужасающая история с эффектным концом. Как в сериалах. Зло выйдет, как гнойник. Вопрос лишь в том, сколько оно сможет отравить людей до своего исхода. И окажут ли те сопротивление.