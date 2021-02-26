Москва, , 11:13 — REGNUM Коронавирус перерастёт в сезонное заболевание. Об этом на научно-практической конференции «Медицинская реабилитация при COVID-19: опыт и достижения» заявил завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико.

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«Коронавирусная инфекция, вот этот возбудитель, он, очевидно, станет одним из этиологических агентов сезонных заболеваний», — сказал Брико.

По его словам, такие заболевания активизируются «в определенные периоды года».