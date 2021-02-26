Салехард, , 11:12 — REGNUM На Ямале тундровики активно прививаются от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Мобильный прививочный комплекс Пресс-служба губернатора ЯНАО ©

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Возле дороги Салехард — Надым развёрнуты пункты вакцинации для каслающих оленеводов. Кочевников вакцинируют от коронавируса вблизи мест их стоянок.

Директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков вместе с медиками находится в пути. На трассе Салехард-Надым запланировано четыре остановки. В первый день мобильный прививочный пункт посетили более 100 человек.

Вакцинация оленеводов Ямала Пресс-служба губернатора ЯНАО

«Важно обеспечить кочующих ямальцев возможностью защитить себя и свою семью от коронавируса, не покидая надолго чум, не оставляя без присмотра оленей», — отметил Сергей Новиков.

Привившимся от коронавируса медики дарят памятную банку сгущёного молока Пресс-служба губернатора ЯНАО

Отмечается, что прививку тундровикам ставят после осмотра врача-терапевта. При обнаружении симптомов ОРВИ, пациенту выдают бесплатный набор лекарств и предлагают отложить вакцинацию от коронавируса до выздоровления.

Всего в ЯНАО на 26 февраля от коронавируса привиты на первом этапе 20 283 ямальца, более 10 тысяч завершили вакцинацию полностью.