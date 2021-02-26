Нижний Новгород, , 11:12 — REGNUM Мужчина пострадал при взрыве бытового газа на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде, кроме того, под завалами обнаружили женщину. Об этом сообщает 26 февраля пресс-служба Главного управления МЧС по Нижегородской области.

Пострадавший мужчина 1979 года рождения доставлен в больницу. По предварительным данным, ещё два человека находятся под завалами. Это в том числе женщина, которую в настоящее время пытаются извлечь спасатели.

«Также под завалами может находиться еще одна женщина — ее поиски ведутся», — уточнили в МЧС.

Из здания эвакуировали 68 человек, включая шестерых детей. На месте продолжают работать оперативные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 26 февраля на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде взорвался бытовой газ. ЧП произошло в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому, в которой находился суши-бар.

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