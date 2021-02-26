Денвер, США, , 11:12 — REGNUM «Вашингтон Уизардс» одержал победу над «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 112:110.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Денвера» Джамал Маррей, который набрал 34 очка. Кроме того, центровой Никола Йокич оформил дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов.

В составе «Вашингтон» наибольшую результативность показал защитник Брэдли Бил, набравший 33 очка. Разыгрывающий Расселл Уэстбрук сделал трипл-дабл из 16 очков, 10 подборов и 10 результативных передач.

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