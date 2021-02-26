Нур-Султан, , 11:12 — REGNUM Посол Туркмении в Нур-Султане Батыр Реджепов вручил верительные грамоты президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Во время беседы глава Казахстана сказал, что связывает большие ожидания с совместной работой двух стран в рамках «Каспийской пятерки», международного фонда спасения Арала и Организации экономического сотрудничества.

Токаев также поддержал инициативу своего туркменского коллеги о проведении Каспийского саммита в Ашхабаде. Кроме того, президент Казахстана выразил надежду на увеличение взаимного товарооборота до $1 млрд.

Напомним, 25 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил верительные грамоты от послов Латвии Ирины Мангуле, Туркмении — Батыра Реджепова и Таиланда — Чатчавана Сакорнсина.