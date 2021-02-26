Киев, , 11:13 — REGNUM В январе 2021 года государственный долг Украины увеличился на $490 млн. Соответствующие данные опубликованы на сайте министерства финансов Украины.

В сообщении отмечается, что рост прямого государственного долга в долларовом эквиваленте в январе составил 0,49%, а размер долга достиг $80,29 млрд. При этом внешний прямой долг сократился на 0,45% — до $44,31 млрд.

Гарантированный государством долг в январе 2021 года вырос на 0,97% и составил $10,45 млрд.

Напомним, ранее журналисты издания Strana.ua выяснили, что Украина вынуждена выплачивать неустойки за кредиты Международного валютного фонда (МВФ), которые она не получила по причине невыполнения поставленных условий.

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