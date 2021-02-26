Самара, , 11:15 — REGNUM Железнодорожника заподозрили в получении взятки в крупном размере, а также в покушении на дачу взятки полицейскому в Самарской области. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в конце прошлого года, подозреваемый главный инженер Жигулевской дистанции инфраструктуры получил от руководителя транспортной фирмы 250 тысяч рублей. Следователи считают, что за это он должен был организовать без заключения договора выполнение подчиненными сотрудниками ремонтных работ около железнодорожного перегона ст. Отвага — ст. Сызрань применив специальную технику и инструмент, состоящие на балансе ОАО «РЖД».

Следователи также считают, что помимо этого, фигурант уголовного дела в начале текущего года совершил попытку подкупа начальника уголовного розыска Тольяттинского линейного отдела полиции. По версии следствия, подозреваемый предложил полицейскому 50 тысяч рублей, а взамен просил, чтобы страж порядка уничтожил материал проверки по делу о получении взятки.

Отмечается, что сотрудник полиции отказался от взятки и сообщил следователям.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на дачу взятки и получения взятки в крупном размере.

Расследование дела продолжается.

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