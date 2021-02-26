Санкт-Петербург, , 11:19 — REGNUM Количество умерших в Петербурге людей, непосредственной причиной смерти которых стал COVID-19, достигло 11 000 человек, сообщили 26 февраля в федеральном оперштабе. При этом за минувшие сутки смертность от ковида в городе сократилась.

Скорая помощь у больницы Дарья Драй © ИА REGNUM

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Так, за 25 февраля в городе подтвердили 40 летальных исходов этой болезни. Днем ранее же власти отчитались о 48 смертельных случаях.

Тем не менее Петербург по-прежнему занимает второе место после Москвы как по суточной, так и по общей смертности среди регионов России.

В России за последние сутки подтвердили 428 смертельных случаев, их общее число достигло 85 304.

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