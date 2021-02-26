Красноярск, , 11:11 — REGNUM Системы оповещения проверят в Красноярске, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

С 26 февраля ежедневно в рамках подготовки к проверке в Красноярске возможны кратковременные (по две-три секунды) выборочные запуски электросирен.

Комплексная проверка состоится 3 марта. Жителей Красноярска просят сохранять спокойствие.

Как сообщало ИА REGNUM, проверка систем оповещения также пройдёт в Хакасии.

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