Красноярск, 26 февраля 2021, 11:11 — REGNUM Системы оповещения проверят в Красноярске, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.
С 26 февраля ежедневно в рамках подготовки к проверке в Красноярске возможны кратковременные (по две-три секунды) выборочные запуски электросирен.
Комплексная проверка состоится 3 марта. Жителей Красноярска просят сохранять спокойствие.
Как сообщало ИА REGNUM, проверка систем оповещения также пройдёт в Хакасии.
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