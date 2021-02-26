Москва, , 11:12 — REGNUM Московские врачи в течение пяти месяцев поставили свыше 1 млн предварительных диагнозов с помощи технологий искусственного интеллекта. Об этом 26 февраля сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

Авторы материала напоминают, что с октября 2020 году в 46 взрослых поликлиниках Москвы заработала система поддержки принятия врачебных решений. Эта система представляет из себя цифрового помощника на основе технологий искусственного интеллекта. Благодаря внедрённому механизму в столичной системе здравоохранения удалось автоматизировать многие процесс и сократить время на постановку и подтверждение предварительного диагноза, отметила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

«За этот период цифровой помощник на базе технологий искусственного интеллекта помог врачам поставить более миллиона предварительных диагнозов, при этом точность сервиса, по оценкам медиков, сейчас составляет 65%», — сказала Ракова.

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