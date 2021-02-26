Баку, , 11:12 — REGNUM Баку заключил соглашение на поставку в страну 4 млн доз вакцины от COVID-19 CoronaVac, созданной в Китае. Об этом 26 февраля заявил на пресс-конференции для журналистов президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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«Что касается вакцины CoronaVac, то 4 млн доз законтрактованы», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос ТАСС.

Также азербайджанский лидер уточнил, что, по его данным, в настоящее время каждый день вакцинацию от COVID-19 проходят 15−20 тыс. жителей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан передал Армении всех военнопленных, которые были захвачены во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе осенью минувшего года.