Москва, , 11:11 — REGNUM За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в России скончались 428 человек. Об этом 26 февраля сообщили в оперативном штабе Москвы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

«Зафиксировано 428 летальных исходов», — рассказали в штабе. Это на 18 человек меньше, чем накануне, когда скончались 446 пациентов.

Всего в России с начала распространения вируса от COVID-19 скончались 85 304 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России выявлено 11 086 носителей коронавируса.