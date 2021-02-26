Кемерово, , 11:10 — REGNUM Депутаты парламента Кемеровской области поддержали инициативу штрафовать владельцев «кусачих» собак. Постановление о законодательной инициативе принято на семнадцатом заседании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Для Кузбасса эта тема очень актуальна. Законопроект стал нашей реакцией на резонансные случаи нападения домашних собак на улицах. В 2020 году 3,5 тысячи кузбассовцев обратились в органы внутренних дел с сообщениями о происшествиях с участием собак. 800 из них касались угрозы жизни и здоровью людей. Чаще всего страдали дети, пожилые, беременные женщины и инвалиды», — прокомментировал председатель парламента региона Вячеслав Петров.

Так, предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ и установить для владельцев собак штраф от 5 до 10 тысяч рублей за причинение лёгкого вреда здоровью, за вред здоровью средней тяжести — штраф от 20 до 40 тысяч рублей.

Законопроект будет направлен в правительство РФ для получения официального отзыва. После чего он будет внесён в Государственную думу РФ.