Лос-Анджелес, США, , 11:10 — REGNUM В работе находится сценарий для сиквела научно-фантастического боевика «Район №9». Об этом 26 февраля на своей странице в Twitter сообщает режиссёр картины Нил Бломкамп.

https://twitter.com/NeillBlomkamp/status/1365167374421225472

Известно, что фильм будет называться «Район №10». Сценарий к картине пишут Терри Татчелл и Шарлто Копли.

Напомним, премьера «Района №9» состоялась в 2009 году. Картина была тепло встречена зрителями и получила четыре номинации на «Оскар».

Читайте ранее в этом сюжете: В разработке находится новый сериал по франшизе G.I. Joe