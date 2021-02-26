Казань, , 11:42 — REGNUM В детских садах Татарии утренники с участием родителей возможны, но только при соблюдении необходимых требований. Об этом сообщила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по РТ Миляуша Замалиева.

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По словам спикера, республиканское надзорное ведомства считает возможным проведение индивидуальных внутригрупповых мероприятий с приглашением на одного ребенка одного взрослого сопровождающего. При этом взрослый должен быть не старше 65 лет, так как эта категория граждан находится в зоне риска и для них продолжает действовать режим самоизоляции.

Руководство детского сада вправе само принимать решение о проведении мероприятий. Утренники возможны только при отсутствии карантина по инфекционным заболеваниям. Для всех взрослых, пришедших на праздник в детский сад, необходимо организовать термометрияю и какой-то «зеленый коридор», чтобы родители не пересекались с детьми из других групп. В помещении, где состоится мероприятие должно быть не менее 4 кв. метров на одного человека. Обязательными требованиями остаются наличие антисептиков, облучателей, а также проведение влажной уборки и проветривания после утренника, добавила Замалиева.

Ранее ИА REGNUM сообщало, власти Ленинградской области отменили ограничения, которые были установлены из-за пандемии коронавируса, на посещение родителями детских праздников. Детские сады, школы и дополнительные секции проведут поздравления с Международным женским днем в очном формате.

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