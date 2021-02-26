Майкоп, 26 февраля, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Контрольно-счётной палате Республики Адыгея необходимо продолжить системную работу по контролю за эффективным освоением бюджетных средств. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 февраля в пресс-службе главы Республики Адыгея, заявил глава региона Мурат Кумпилов на встрече с председателем республиканской Контрольно-счетной палаты Павлом Стаценко. Глава ведомства отчитался перед руководителем Адыгеи о работе за 2020 год.

Фото Алексея Гусева Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на встрече с председателем республиканской Контрольно-счетной палаты Павлом Стаценко

Мурат Кумпилов подчеркнул важность вклада КСП Адыгеи в укрепление финансовой дисциплины, а также отметил, что от эффективности работы палаты зависит результативность выполнения стоящих перед регионом задач.

«Адыгея участвует в реализации нацпроектов, госпрограмм и Индивидуальной программы социально-экономического развития. Нам важно повысить эффективность работы, исключить все факторы, мешающие достижению высоких результатов», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Как сообщил Павел Стаценко, в 2020 году специалисты СКП провели семь контрольных мероприятий, в том числе из них завершатся в первом полугодии 2021 года. Всего аудиторы проверили использование средств на сумму 2,3 млрд рублей и имущества балансовой стоимостью 1,3 млрд рублей. По итогам контрольных мероприятий было составлено 64 акта, 21 представление и одно предписание. Средства, возмещенные по итогам проверок, отправлены в доход бюджета РА. Также за 2020 года КСП подготовила 26 заключений на проекты нормативно правовых актов РА и провела девять экспертно-аналитических мероприятий. Согласно составленному Минфином РФ рейтингу субъектов РФ за 2020 год в разделе «Финансовый контроль», Адыгее в числе 10 субъектов страны присвоен максимальный балл по результатам оценки открытости бюджетных данных, размещенных на сайте КСП РА.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что руководству ведомства важно продолжить системную работу по контролю за эффективным освоением бюджетных средств.