Санкт-Петербург, , 11:10 — REGNUM В Петербурге увеличилось суточное число вновь выявленных зараженных коронавирусом. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщает федеральный оперативный штаб.

Измерение уровня кислорода в крови Дарья Драй © ИА REGNUM

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Так, за последние сутки в городе нашли 947 новых зараженных. Это на 36 случаев больше, чем днем ранее.

Всего за время пандемии в Северной столице официально зафиксировали 365 287 случаев заражения. При этом власти говорят, что от 1,3 до 1,8 млн горожан якобы имеют «напряженный иммунитет», то есть переболели ковидом в той или иной форме.

Выздоровел от COVID-19 за все время 295 171 петербуржец, включая 1667 человек за последние сутки. Объемы обследований при этом нарастили почти до 19 тыс. тестов в сутки.

Добавим, в России за сутки выявили 11 086 новых случаев заражения вирусом, их общее число достигло 4 223 186.

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