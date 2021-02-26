Москва, , 10:51 — REGNUM Минпросвещения РФ надеется в течение нескольких месяцев ликвидировать сложности, связанные с системой оплаты труда учёным, о которых президенту РФ Владимиру Путину рассказала сотрудница Института цитологии и генетики СО РАН. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе заседания совета директоров научных организаций СО РАН.

«Мы планируем в ближайшие несколько месяцев эту историю завершить. Причем завершить не только в части собственно самой системы оплаты труда, но и в части механизмов финансирования. Мы посмотрим внимательно сами то, о чем говорилось, на государственное задание. Еще раз проанализируем», — сказал Фальков.

Он также пообещал выделить дополнительные средства, и отметил, что «к этому идёт»: «Я об этом не говорю напрямую, но, по-моему, все разумные люди [это] понимают».