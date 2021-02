Сан-Франциско, США, , 10:51 — REGNUM Полноценный релиз игры Subnautica: Below Zero состоится 14 мая 2021 года. Об этом стало известно 25 февраля из нового трейлера проекта на YouTube-канале компании Bandai Namco.

Финальная версия Below Zero выйдет на РС, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Ранее игра была доступна только на PC.

Напомним, Below Zero — это масштабное самостоятельное дополнение к популярному симулятору выживания Subnautica. Оно находится на стадии «раннего доступа» с января 2019 года.

