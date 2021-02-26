Майкоп, , 10:51 — REGNUM Республике Адыгея выделено дополнительно на 2021−2022 годы 3,47 млрд рублей на реализацию актуальных для региона проектов по строительству и реконструкции дорог, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 февраля в пресс-службе правительства региона. Распределение дополнительных средств из федерального бюджета утвердило 25 февраля Правительство России.

Правительство Республики Адыгея Пресс-служба главы Республики Адыгея. Алексей Гусев

«Решение Правительства РФ о выделении дополнительных средств позволит ускорить строительство объектов дорожной инфраструктуры Адыгеи, которые имеют серьёзнейшее значение в масштабах не только региона, но и всей страны. При поддержке федерального центра в республике идёт планомерная работа по совершенствованию сети автодорог, обеспечению транспортной доступности субъектов Юга России. В минувшем году в Адыгее были завершены все намеченные объекты в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также с опережением графика 2021 года отремонтировано 10 участков автодорог», — прокомментировал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

На 2021 год Адыгее выделено 165,5 млн рублей для приведения в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и улично-дорожной сети городских агломераций. Ещё 1,1 млрд рублей направлен на строительство транспортной развязки на автомобильной дороге Энем — Новобжегокай в Тахтамукайском районе. 600 млн в 2021 году и 1,6 млрд в 2022 году выделено на строительство обхода Майкопа. Решения были приняты после одобрения комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Государственной думы от республики Адыгея Владислава Резника («Единая Россия»).

«Развитие сети дорог в регионах, создание современной качественной дорожной инфраструктуры — задачи, поставленные президентом РФ в послании Федеральному собранию и в Указе о национальных целях развития РФ до 2030 года. В Адыгее успешно выполняется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Выделение дополнительной поддержки из федерального бюджета поможет Республике Адыгея обеспечить выполнение планов реконструкции и строительства дорог», — прокомментировал Резник.

В конце декабря 2020 года комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований совместно с Правительством утвердила распределение средств межбюджетных трансфертов в федеральном бюджете на указанные два дорожных объекта на 2021−2023 годы. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на строительство транспортной развязки на автомобильной дороге Энем — Новобжегокай в Тахтамукайском районе было утверждено на 2021 год 200 млн рублей, на 2022 год — 400 млн рублей, на 2023 год — 200 млн рублей. В рамках госпрограммы РФ «Развитие транспортной системы» на строительство автомобильной дороги в обход Майкопа было утверждено 1,4 млрд рублей на 2023 год. Новым решением Адыгее выделены дополнительные средства на строительство этих масштабных объектов.

Вопросы продолжения строительства автодороги в обход Майкопа, ремонта автодороги «Адыгейск — Бжедугхабль», а также возведения дорожных развязок в Тахтамукайском районе на трассе «Краснодар-Верхнебаканский» обсуждались на встрече главы Адыгеи Мурата Кумпилова с заместителем председателя правительства РФ Марата Хуснуллина в январе 2021 года года. Марат Хуснуллин поддержал инициативы главы Адыгея.