Нижний Новгород, , 10:49 — REGNUM Уже в апреле 2021 года жители Нижегородской области смогут добираться до курортной зоны на Северном Кавказе без пересадок. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Сделать это можно будет благодаря запуску нового скорого пассажирского поезда, который начнет курсировать по маршруту Нижний Новгород — Кисловодск с 4 апреля 2021 года.

Время, затрачиваемое нижегородцами на то, чтобы доехать до северокавказских курортов удалось сократить до полутора суток.