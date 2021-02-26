Варшава, , 10:49 — REGNUM 25 февраля варшавская полиция выпустила предупреждение, что в последние несколько недель в Польше участились случаи попыток мошенничества по телефону. Особенно часто в полицию по этому поводу стали обращаться известные и медийные персоны. Об этом передает Dziennik.

Так, среди обратившихся в полицию была жена известного польского футболиста Роберта Левандовского. «Мне позвонил мошенник, представившись полицейским. Он указал, якобы данные моей банковской карты попали в руки злоумышленников, поэтому я должна сказать ему свои данные, чтобы защитить мой счет. Похожие истории рассказали несколько моих знакомых. Будьте бдительны», — сообщила Анна Левандовская журналистам.

Похожую история рассказала телеведущая Агнешка Хёй. «23 февраля мне позвонил с незнакомого номера мужчина, представился полицейским и сказал, что у него есть информация, что злоумышленники хотят взломать мои страницы в социальных сетях. И чтобы обезопасить себя, я должна сотрудничать с ним. Мне это сразу показалось подозрительным», — рассказала она.

По данным полиции, одна из звезд, имя которой не раскрывается, перевела на счет неизвестных около 150 тысяч злотых (40,6 тысяч долларов США).

Рафал Ретманяк из пресс-службы Варшавского полицейского управления сообщил, что в настоящее время полицейские проводят проверку всех установленных фактов и ищут подозреваемых.

«Мы рекомендуем всем обязательно записывать такие звонки на диктофон», — подчеркнул он, добавив, что злоумышленники, как правило, звонят со скрытых номеров, что усложняет задачу их поиска.