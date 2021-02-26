Лондон, , 10:49 — REGNUM Войска Эритреи совершили массовое убийство мирных жителей в эфиопском штате Тыграй. Такие обвинения содержатся в отчёте правозащитной организации Amnesty International, которая ссылается на показания более чем 40 свидетелей.

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«Солдаты из Эритреи систематически убивали сотни людей, подавляющее большинство из которых были мужчинами, во время резни в конце ноября 2020 года в эфиопском городе Аксум», — говорится в докладе.

Правозащитники сообщают, что «эритрейские солдаты преднамеренно расстреливали мирных жителей на улице и проводили систематические обыски в их домах, без суда и следствия казня мужчин и мальчиков».

«Резня была совершена в отместку за предыдущее нападение небольшого числа местных ополченцев, к которым присоединились местные жители, вооружённые палками и камнями», — говорится в заявлении.

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Amnesty International указывает на то, что эта «массовая казнь» мирных жителей Аксума эритрейскими войсками может быть приравнена к преступлениям против человечности. Правозащитники призвали к международному расследованию под руководством Организации Объединенных Наций и полному доступу в Тыграй правозащитных групп, журналистов и представителей гуманитарных миссий.

Издание отмечает, что федеральное правительство Эфиопии отрицает присутствие солдат из соседней Эритреи.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2021 года правительство Эритреи обвинило правозащитников организации Human Rights Watch (HRW) в участии в «кампании клеветы». Министр информации Эритреи Йемен Гебремескель сообщил, что HRW «находится в сговоре с запрещенным режимом Народного Фронта освобождения Тыграй (НФОТ)». Он обвинил правозащитников в предоставлении ложной информации Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН).

Добавим, что правительство Эритреи также опровергло историю, опубликованную ан прошлой неделе Associated Press о резне в Аксуме, назвав её «возмутительной ложью».