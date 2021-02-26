Париж, , 10:53 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции на саммите глав стран Евросоюза впервые заявил о возможности введения в стране «санитарного паспорта». Об этом сообщает France Info.

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«Люди могли бы зарегистрироваться, чтобы упростить систему оповещений… в случае контакта с зараженным SARS-CoV-2. Без сомнения, в систему можно будет вводить информацию о недавних негативных тестах, а также о прохождении вакцинации», — пояснил президент Франции.

«Введение таких паспортов сложно технически, с точки зрения обеспечения безопасности персональных данных, соблюдения прав и свобод… Поэтому нужно начинать готовиться уже сейчас», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 февраля первый заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар заявил, что мэрия столицы во главе с Анн Идальго предложит правительству Франции на три недели ввести в столице карантин для борьбы с распространением SARS-CoV-2.

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